Adana'da D-400 Karayolu merkez Sarıçam ilçesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, Oktay S.'nin kullandığı TIR, askeri araçla çarpıştı.

Kazada, askeri araçta bulunan 2 asker yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.