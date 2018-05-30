Adana'da D-400 Karayolu merkez Sarıçam ilçesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, Oktay S.'nin kullandığı TIR, askeri araçla çarpıştı.
Kazada, askeri araçta bulunan 2 asker yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Askeri araç TIR'la çarpıştı: 2 asker yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'da askeri araçla TIR'ın çarpışması sonucu 2 asker yaralandı.
Adana'da D-400 Karayolu merkez Sarıçam ilçesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, Oktay S.'nin kullandığı TIR, askeri araçla çarpıştı.