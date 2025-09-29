Askeri helikopter, yaralı işçi için havalandı

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Eruh ilçesinin Gedikaşar köyünde petrol üretim faaliyeti yürüten bir firmada işçi olarak çalışan Ramazan Kaymaz, iş kazasında yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunan işçi için yetkililerle irtibata geçildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kentte konuşlu jandarma helikopteri ile bölgeden alınan Kaymaz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

İşçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

