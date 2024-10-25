Askeri kamuflajla toplu taşımaya binen kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde askeri kıyafet giyerek toplu taşıma aracında seyahat eden yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Askeri kamuflajla toplu taşımaya binen kişi gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin askeri kamuflaj kıyafeti giyerek toplu taşımada seyahat ettiği görüntülerinin sosyal medya yer alması üzerine çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede Beylikdüzü'nde olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Hakkında "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan adli işlem yapılan şüphelinin sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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