Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 4 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı soruşturması kapsamında, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru alıp verdiği belirlenen 2 şüpheli, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarında, adayların numaraları üzerinde kodlama yaparak aday numarası kodlama bilgisini mülakat heyeti üyesi olarak görev yapan subaya ilettiği tespit edilen bir şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığında sözleşmeli inşaat mühendisi olarak görev yapan ve askeri okul sınavlarına hazırlanan öğrencileri örgüt adına takip ettiği belirlenen bir şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkartıldı.



Ankara merkezli 2 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.