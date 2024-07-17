Askeri Liselere Giriş Sınavı'nda FETÖ usülsüzlüğü: 7 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011-2015 yılları arasında yapılan bazı sınavlarda soruların FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Askeri Liselere Giriş Sınavı'nda FETÖ usülsüzlüğü: 7 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2011 ve 2015'de yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) sorularının, sınav öncesi örgüt üyelerince ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine yürütülen soruşturmada, soruları aldığı belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunun (JAMYO) 2015'teki mülakatlarında, aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak örgüte yakın adayların kazanmaları sağlandığının belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmada da biri aktif polis memuru, diğeri aktif askeri personel 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 3 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Tatil merkezlerinde domuz tehlikesi

TÜRKİYE HABERLERİ

Türksat 6A'nın son ateşlemesi gerçekleştirildi

Türksat 6A'nın son ateşlemesi gerçekleştirildi

Atama kararları Resmi Gazete'de: Metin Kıratlı AYM üyesi oldu

Atama kararları Resmi Gazete'de: Metin Kıratlı AYM üyesi oldu

Evine gelen 268 bin lira su faturasıyla neye uğradığı şaşırdı: Siz beni toprak ağası mı sandınız?

Evine gelen 268 bin lira su faturasıyla neye uğradığı şaşırdı: Siz beni toprak ağası mı sandınız?

Sokak hayvanları yasası çıktı mı, Meclis'ten geçti mi?

Sokak hayvanları yasası çıktı mı, Meclis'ten geçti mi?

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylara ilişkin yargılanan 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylara ilişkin yargılanan 25 kişi tahliye edildi

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk etti

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk etti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...