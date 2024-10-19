Askeri lojmanlardan yükselen dumanlar paniğe neden oldu

Bolu'da Valilik binası yanında bulunan askeri lojmanlardan yükselen yoğun dumanlar paniğe neden oldu.

Askeri lojmanlardan yükselen dumanlar paniğe neden oldu

Olay, Tabaklar Mahallesi Valilik binası yanında bulunan askeri lojmanlarda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, etrafı tellerle çevrili olan askeri lojmanlardan yoğun dumanlar yükselmeye başladı.

Vatandaşlar tarafından çıktığı düşünülen ve paniğe neden olan cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bir süre sonra, kömür yakılmasından dolayı yoğun dumanların yükseldiği anlaşıldı.

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