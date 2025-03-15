Askeri öğrencilerin yatay geçişine yasak: Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı, fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrencilerle ilgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecek veya yatay geçiş yapamayacaklar.

"Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar.” denilen değişiklikte, fakülte veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin mezuniyet tarihleri, teğmenliğe nasıp (atama) tarihleri olarak kabul edilecek.