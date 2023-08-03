Askeri rütbelerin sıralaması merak konusu oldu (General, subay astsubay, rütbeleri)

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye'yi karadan, denizden ve havadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvettir. Türk Kara Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetlerinden oluşmaktadır.
RÜTBELERİN SIRALAMASI
General Rütbeleri
Orgeneral
Korgeneral
Tümgeneral
Tuğgeneral
Subay Rütbeleri
Albay
Yarbay
Binbaşı
Yüzbaşı
Üsteğmen
Teğmen
Asteğmen
Astsubay Rütbeleri
Astsubay Kıdemli Başçavuş
Astsubay Başçavuş
Astsubay Kıdemli Üstçavuş
Astsubay Üstçavuş
Astsubay Kıdemli Çavuş
Astsubay Çavuş
Yedek Astsubay
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