Askeri rütbelerin sıralaması merak konusu oldu (General, subay astsubay, rütbeleri)

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye'yi karadan, denizden ve havadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvettir. Türk Kara Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetlerinden oluşmaktadır.

RÜTBELERİN SIRALAMASI General Rütbeleri



Orgeneral



Korgeneral



Tümgeneral



Tuğgeneral

Subay Rütbeleri



Albay



Yarbay



Binbaşı



Yüzbaşı



Üsteğmen



Teğmen



Asteğmen

Astsubay Rütbeleri



Astsubay Kıdemli Başçavuş



Astsubay Başçavuş



Astsubay Kıdemli Üstçavuş



Astsubay Üstçavuş



Astsubay Kıdemli Çavuş



Astsubay Çavuş



Yedek Astsubay