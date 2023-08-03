Askeri rütbelerin sıralaması merak konusu oldu (General, subay astsubay, rütbeleri)

Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Kararların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi yeniden şekillendi. Genelkurmay Başkanlığına, II. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak getirildi. Atamalar ardından askeri rütbelerin sıralaması da merak edildi. İşte askeri rütbelerin sıralaması...

Askeri rütbelerin sıralaması merak konusu oldu (General, subay astsubay, rütbeleri)

Türk Silahlı Kuvvetleri (), 'yi karadan, denizden ve havadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvettir. Türk Kara Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetlerinden oluşmaktadır.

Askeri rütbelerin sıralaması merak konusu oldu (General, subay astsubay, rütbeleri) - 1

RÜTBELERİN SIRALAMASI

General Rütbeleri

Orgeneral

Korgeneral

Tümgeneral

Tuğgeneral

Subay Rütbeleri

Albay

Yarbay

Binbaşı

Yüzbaşı

Üsteğmen

Teğmen

Asteğmen

Astsubay Rütbeleri

Astsubay Kıdemli Başçavuş

Astsubay Başçavuş

Astsubay Kıdemli Üstçavuş

Astsubay Üstçavuş

Astsubay Kıdemli Çavuş

Astsubay Çavuş

Yedek Astsubay

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