Askeri sınavları usulsüz geçen 7 bin FETÖ zanlısı deşifre oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; 2012, 2014 ve 2015 yıllarında jandarma okullarına 7 bin 4 FETÖ şüphelisinin usulsüz şekilde başarılı sayıldığını tespit etti. Zanlıların isim ve bağlı bulundukları askeri birlik bilgilerinin de olduğu liste, 81 ilin başsavcılıklarına gönderilerek suç duyurusunda bulunuldu.

Askeri sınavları usulsüz geçen 7 bin FETÖ zanlısı deşifre oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012, 2014 ve 2015'teki Astsubay Temel Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) mülakat aşamasını usulsüz şekilde geçen 7 bin 4 Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisini deşifre etti.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün askeri sınav sorularını sızdırmasına ilişkin soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, JATEK ve JAMYO sınavlarına yoğunlaştı.

Uzun süren çalışma sonucu, FETÖ mensuplarının mülakatları sorunsuz şekilde geçmesi için "aday numarası kodlama yöntemi"nin geliştirildiği belirlendi.

NUMARALAR FARKLI TOPLAM AYNI

Buna göre, sınavlara giren örgüt mensuplarının aday numaralarının bazı rakamları farklı olsa da toplamının aynı değeri verdiği tespit edildi.

FETÖ mensubu astsubay adaylarını bu şekilde seçebilen mülakat komisyonu da bu kişilerin başarılı olmasını sağladı.

3 YILDAKİ SINAVLAR MERCEK ALTINDA

Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, 2012'deki JAMYO mülakatında 1920 kişi, 2014'teki JATEK mülakatında 2 bin 972 kişi, 2015'deki JATEK ve JAMYO mülakatlarında ise 2112 kişinin usulsüz şekilde başarılı sayıldığını belirledi.

SUÇ DUYURUSU

Toplam 7 bin 4 şüphelinin isim, adres ve bağlı bulunduğu askeri birliğin bilgilerini liste haline getiren Başsavcılık, Ankara dışındaki kişiler hakkında adli işlem yapılması için 81 ilin başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...