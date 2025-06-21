Askeri yasak bölgede yakalandı, tutuklandı

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Camili bölgesinde sınır hattında yasa dışı geçiş yapılacağı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, bölgede devriye görevine çıktı.

Devriye sırasında hareketlerinden şüphelenilen bir kişi durdurularak sorguya alındı.

14 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelme sonrası Gürcistan’dan Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığını kabul eden şahsın kimlik kontrolünde, 14 ayrı suç kaydının bulunduğu ve iki farklı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Üst aramasında ise 2,14 gram kubar esrar ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, çıkartıldığı mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.