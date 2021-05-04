Askerler teröristlerden temizlenen mağaranın görüntülerini paylaştı

Anadolu Ajansı 04.05.2021 - 16:57
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında Mehmetçiğin terörden temizlediği mağaranın görüntüsünü paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesaplarından, "Girilemez denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız" mesajıyla paylaşılan videoda, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlerden arındırılan bir bölgedeki mağaranın görüntüsü yer aldı.
Görüntülerde, Mehmetçik mağaranın dar geçidinden geçerek, teröristlerin daha önce saklandığı yeri gösteriyor.
“Girilemez” denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız! #PençeŞimşekPençeYıldırım pic.twitter.com/trfxzjJtH3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2021