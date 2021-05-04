Askerler teröristlerden temizlenen mağaranın görüntülerini paylaştı

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe operasyonları devam ediyor. MSB son olarak, teröristlerce kullanılan bir mağaranın görüntülerini paylaştı.

Anadolu Ajansı 04.05.2021 - 16:57

Askerler teröristlerden temizlenen mağaranın görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında Mehmetçiğin terörden temizlediği mağaranın görüntüsünü paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından, "Girilemez denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız" mesajıyla paylaşılan videoda, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlerden arındırılan bir bölgedeki mağaranın görüntüsü yer aldı.

Görüntülerde, Mehmetçik mağaranın dar geçidinden geçerek, teröristlerin daha önce saklandığı yeri gösteriyor.

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