Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırındaki Yıldıran Karakolu'nda 6 askerin içinde uyuduğu konteynerde yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangını nöbetten dönen askerler fark ederek önce silah arkadaşlarını uyandırdı sonra kendi imkanları ile yangına müdahale etti.
Daha sonra ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yaralananın olmadığı yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Askerlerin kaldığı konteynerde yangın
DHATürkiye
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırındaki Yıldıran Karakolu'nda askerlerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Nöbetten dönen askerlerin fark ederek durumu bildirdiği itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırındaki Yıldıran Karakolu'nda 6 askerin içinde uyuduğu konteynerde yangın çıktı.