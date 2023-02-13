Askerlik celpleri ertelendi mi, tarihler ne zaman? (2023 MSB Mart-Nisan ayı celp dönemi tarihleri)

Askerlik celp dönemleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Deprem bölgesinde yaşayan ve Mart-Nisan celp döneminde askere gidecek olan yükümlülerin celp tarihleri ertelendi. Peki, askerlik celpleri ertelendi mi, tarihler ne zaman?

Askerlik celpleri ertelendi mi, tarihler ne zaman? (2023 MSB Mart-Nisan ayı celp dönemi tarihleri)

celp tarihlerine yönelik sorgulamalar sürüyor. Mart-Nisan dönemlerinde askere gidecek olan yükümlüler için açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yaşayan ya da nüfusa kayıtlı olan kişilerin askerlik celplerinin ertelendiğini açıkladı. Peki, askerlik celpleri ertelendi mi, tarihler ne zaman?

ASKERLİK CELPLERİ ERTELENDİ Mİ?

'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlik celp tarihleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." açıklamasını yaptı.

Buna göre; Deprem bölgesinde ikamet eden ve o illerde nüfusa kayıtlı yükümlülerin mart ve nisan celpleri, mayıs ayına ertelendi.

Askerlik celpleri ertelendi mi, tarihler ne zaman? (2023 MSB Mart-Nisan ayı celp dönemi tarihleri) - 1

2023 ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 02 Şubat 2023

Er (2'nci Grup) 02 Mart 2023

Er (3'üncü Grup) 06 Nisan 2023

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

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