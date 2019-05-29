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Askerlik düzenlemesi bayram sonrasına kaldı.



Yeni askerlik sistemine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda bayramdan sonra görüşülecek. Meclis, 1-11 Haziran arasında bayram tatili yapacak.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri bir araya geldi. İtirazları ve çekinceleri not alan Bostancı, yaptığı görüşmeler sonrasında teklifin ele alınmasının bayram sonrasına bırakıldığını söyledi.



Gelen itirazlar arasında teklifin 45'inci maddesi ile düzenlenen, Cumhurbaşkanı’na belli şartları karşılayan kişilerin askerlikten muaf tutma yetkisi de var. Teklifin yasalaşması ile birlikte terhis olacak askerlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni etkileyebileceği yönündeki çekincelerin de dile getirildiği belirtiliyor.

YASA TEKLİFİNDE NELER VAR?

Teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.



İstekli olanlardan Milli Savunma Bakanlığı'nca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. Askerlik çağına girmeden önce yaşları değişenlerin yoklamaları, değişen yaşlarına göre yapılacak. Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri, askerlik işlemlerinde dikkate alınmayacak.

Askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmeyenler hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak. Yoklama kaçakları, saklılar, bakayalar, geç iltihak bakayalara kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası uygulanacak, kendiliğinden gelenlere her gün karşılığı 5, yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari para cezası kesilecek. Askerlik şubesi başkanlıkları, idari para cezası vermeye yetkili olacak.



Yurt dışında en az 3 yıl süreyle fiilen çalışanlar, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuranlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak.



Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere ilk bedelli askerlik kurasına girebilecek.

VİDEO: ASKERLİK DÜZENLEMESİ BAYRAM SONRASINA KALDI

