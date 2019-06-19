Milyonlarca gencin beklediği yeni askerlik teklifinin görüşmelerinde önemli bir mesafe kaydedildi. Görüşmelerin 30 maddeden oluşan ikinci bölümü de Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylece 65 maddeden oluşan kanun teklifinin 60 maddesi genel kuruldan geçmiş oldu.



Düzenlemede tartışma yaratan Cumhurbaşkanı'na bazı kişilere askerden muafiyet getiren 45’inci madde iktidar ve muhalefetin ortak önergesiyle değişti.



Düzenleme, “Milli Güvenlik Kurulu’nun gerekli gördüğü sahalarda, Milli Savunma Bakanlığı’nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı'nca özel olarak görevlendirilen ve Cumhurbaşkanı'nca belirlenen şartlara uyanların askerlik hizmetinden muaf tutulması amaçlanmıştır” şeklinde değişti. Böylece, askerden muafiyet üçlü mekanizmaya bağlanmış oldu.

ASKERALMA KANUNU TEKLİFİ’NDE 60 MADDE KABUL EDİLDİ



TBMM Genel Kurulu'nda yeni askerlik sitemine ilişkin düzenlemeleri içeren 'Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde 30 madde daha kabul edildi. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, toplam 60 maddesi yasalaşan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine yarın devam edilmek üzere oturumu kapattı.



TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da temel kanun olarak görüşülen 'Askeralma Kanunu Teklifi'nin bugünkü görüşmeleri ikinci bölüm üzerinde yapılarak tamamlandı.



Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, Genel Kurul’da Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.