Askerlik sevk belgesi nasıl, ne zaman alınır? MSB'den sevk belgesi açıklaması

Askerlik hizmeti yapacak kişilerin askere gidecekleri yerler ve celp dönemleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusu ardından gözler sevk belgelerine çevrildi. Peki, askerlik sevk belgesi nasıl, ne zaman alınır?

Askerlik sevk belgesi nasıl, ne zaman alınır? MSB'den sevk belgesi açıklaması

Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.

Askerlik sevk belgesi nasıl, ne zaman alınır? MSB'den sevk belgesi açıklaması - 1

ASKERLİK SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINIR?

Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.

Yükümlüler, talep etmeleri halinde celp ve sevk dönemi değişikliklerini, sadece 2025 yılı içinde olmak kaydıyla ve mevcut temel eğitim planlaması yapılan celp dönemleri için belirlenen kontenjanlar esas alınarak e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabilecektir.

Askerlik sevk belgesi nasıl, ne zaman alınır? MSB'den sevk belgesi açıklaması - 2

SEVK BELGESİ E DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP EDİLEBİLECEK

Tercih edilebilen celp ve sevk dönemleri anlık kontenjan durumuna göre değişebildiğinden, yükümlüler tercihlerinde bu hususu göz önünde bulunduracaktır. Temel eğitim planlanmayan veya kontenjanı dolu olan celp ve sevk dönemleri için tercih açılmayacaktır. e-Devlet üzerinden yapılan celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği “Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri” veya “ Durum Belgesi Sorgulama” hizmetleri üzerinden takip edilebilecektir. Yükümlüler sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

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