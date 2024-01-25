Askerlik sevk belgesi nedir, nereden ve nasıl alınır? Sevk belgesi almanın adımları

SEVK BELGESİ ALMANIN AYRINTILARI



Askerliğim hizmeti altında bulunan Celp ve Sevk Dönemi bölümünde yeralan Sevk Başvurusu butonuna tıklayarak sevk işlemlerinizi başlatabilirsiniz.



ASKERLİK SEVK BELGESİNDEKİ BİLGİLER



Eğitim Merkezi



Yükümlünün acemi eğitimini alacağı birlik/kurum



Kuvveti



Yükümlünün acemi eğitimini icra edeceği birlik/kurumun ilgili kuvvet komutanlığı



Sınıfı



Yükümlünün askerlik hizmetini ifa edeceği temel grup



Sevk Tarihi



Yükümlünün askerlik hizmetinin resmi olarak başladığı ve kanun karşısında asker kişi olarak kabul edildiği tarih



Yol Süresi



Yükümlünün sevk tarihinden itibaren tertip edildiği birlik/kuruma katılış yapması için resmi olarak müsaade edilen süre.



Katılacağı Tarih



Yükümlünün tertip edildiği birlik/kuruma katılması gereken tarih



Muv. Özelliği



Yükümlünün zorunlu askerlik hizmetini icra edeceği branş



Hizmet Şekli



Yükümlünün sınıflandırıldığı askerlik hizmeti türü



Hizmet Süresi



Yükümlünün zorunlu askerlik hizmet süresi



İaşe Bedeli



Kazandan beslenmeye alınamayanlara, 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli verilmesi Hakkında Kanun kapsamında ödenen aylık yemek parasının bir günlük karşılığı



Yol Bedeli



Yükümlünün tertip edildiği birliğe kadar taşıma bedeli sevk belgesindeki diğer bilgiler yükümlünün tertip edildiği eğitim birliğini yükümlü hakkında bilgilendirmek amaçlıdır.