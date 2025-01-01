Askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur? MSB'den Şubat dönemi sınıflandırma duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan 2025 Şubat ayı askerlik yerleri için tarih belli oldu. Askerlik celp yerleri için merak edilen açıklama e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Gözler şimdi haftalardır merakla beklenen 2025 Şubat askerlik celp yerlerinde. İşte, MSB'den Şubat dönemi sınıflandırma duyurusu bilgileri...



ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu.



4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.



SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU



5. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri belli oldu



Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) - 06 Şubat 2025



Er (2’nci Grup) - 06 Mart 2025



Er (3’üncü Grup) -03 Nisan 2025