Askerlik sınıflandırma yerleri sorgulama: Askerlik er sınıflandırma sonuçları açıklandı (2023 Şubat e-Devlet er sınıflandırma sonuçları)

Askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 2023 Şubat döneminde askere gidecek olan kişiler, e-Devlet üzerinden askerlik celp yerlerini kolayca sorgulayabiliyor. İşte 2023 Şubat e-Devlet er sınıflandırma sonuçları.

MSB ASKERLİK YERLERİNİ DUYURDU

﻿Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz" denildi.



ASKERLİK SINIFLANDIRMA YERLERİ AÇIKLANDI



Milli Savunma Bakanlığı askeralma ekranı üzerinden, şubat dönemi askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi.



Askerlik sınıflandırma yerleri, e-Devlet er sınıflandırma sonuçları ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.



ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



ASKERLİK SEVK TARİHLERİ



Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 2 Şubat 2023



Er (2’nci Grup): 2 Mart 2023



Er (3’üncü Grup): 6 Nisan 2023