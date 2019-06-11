Yeni askerlik teklifi bugün Meclis Genel Kurulu’nda ele alınmaya başlanacak.



AK Parti, teklifin görüşmeleri öncesi siyasi partiler ile temas kurdu. AK Parti’li kurmaylar, CHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleriyle görüştü.



CHP teklifin 45’inci maddesinde yer bulan Cumhurbaşkanı’na bazı kişilere askerden muafiyet verme yetkisine itiraz ediyor. CHP, bu maddeye, Genelkurmay Başkanı’nın teklifi, Milli Güvenlik Kurulu’nun kararı cümlesinin eklenmesini istedi.



CHP askerliğini altı ay daha uzatanlara tanınan TOKİ'den öncelikle ev alma hakkının şehit ailelerine de verilmesini istiyor.



CHP asker ihtiyacı tamamlandıktan sonra bedelli askerliğin devreye girmesini istedi.



Askerlik teklifi AK Parti kapalı grup toplantısında da ele alınacak.

KISA&NET: ASKERLİK SİSTEMİNDE NE DEĞİŞİYOR?