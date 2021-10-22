Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2021 Kasım ayı askerlik yerleri nereden öğrenilecek?)

2021 Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları için ekim ayı işaret edilmişti. Yapılan açıklamaya göre, askerlik yerleri 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

Er adayları, celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları, hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, yer bilgisini edinebilecek.



Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.



Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

BİRLİKLERE TESLİM OLMA TARİHLERİ

Askerlik yerleri açıklanan Yedek Subay/Astsubay adayları ve Erbaş/Er 1'inci Grupta yer alan yükümlüler 25-26 Ekim tarihlerinde birliklerine teslim olacak.



Erbaş/Er 2'inci grupta yer alan adaylar 22-23 Kasım tarihleri arasında Erbaş/Er 3'üncü grupta yer alan yükümlüler ise 20-21 Aralık tarihleri arasında birliklerine teslim olacak.

Adaylar, Covid-19 formunu doldurup yönlendirildikleri sağlık kuruluşunda Covid-19 testi yaptıracaklar. Test sonucu negatif çıkan adaylar aynı gün içerisinde sevk belgelerini e-Devlet üzerinden alabilecek.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir.

Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.



Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.