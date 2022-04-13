Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2022 Mayıs ayı askerlik sevk ve celp tarihleri)

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) askerlik yerleri ve sevk tarihleri ile ilgili bilgilendirme geldi. Yapılan açıklamayla mayıs celbi askerlik sevk ve yerlerinin açıklanacağı tarihi duyuruldu. Peki, 2022 mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr 13.04.2022 - 14:35 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 15:20

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2022 Mayıs ayı askerlik sevk ve celp tarihleri)

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Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla birlikte Mayıs ayı askerlik sevk ve celp tarihleri belli oldu.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler.

Yedek subay, yedek astsubay ve erler 12 Mayıs tarihinde askerlik yerlerine sevk edilecekler.

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