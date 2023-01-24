Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2023 Şubat e-Devlet askerlik celp yerleri sorgulama)

Askerlik celp yerleriyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2023 Şubat döneminde askere gidecek olan kişiler, e-Devlet tarafından askerlik celp yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?



ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu.



Buna göre; Askerlik yerleri yapılan açıklamaya göre 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.



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ASKERLİK SEVK TARİHLERİ



Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 2 Şubat 2023



Er (2’nci Grup): 2 Mart 2023



Er (3’üncü Grup): 6 Nisan 2023