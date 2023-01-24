Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2023 Şubat e-Devlet askerlik celp yerleri sorgulama)

Askerlik yerleri, Şubat döneminde silahaltına alınacak kişiler tarafından sorgulamaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru sonrasında, 2023 Şubat celbi için askerlik yerleri açıklanacak. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2023 Şubat e-Devlet askerlik celp yerleri sorgulama)

celp yerleriyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2023 Şubat döneminde askere gidecek olan kişiler, e-Devlet tarafından askerlik celp yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu.

Buna göre; Askerlik yerleri yapılan açıklamaya göre 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2023 Şubat e-Devlet askerlik celp yerleri sorgulama) - 1

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 2 Şubat 2023

Er (2’nci Grup): 2 Mart 2023

Er (3’üncü Grup): 6 Nisan 2023

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...