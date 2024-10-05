Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MSB kasım celbi askerlik yerleri sorgulama)
Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, kasım ayında askere gidecek olan yükümlülerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan askerlik celp dönemi tarihleriyle birlikte, kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, kasım ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2024 MSB kasım celbi askerlik yerleri sorgulama.
2024 kasım ayı askerlik yerleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Askere gitme çağına erişen ve vatanına hizmet edebilmek için bekleyen yükümlüler, MSB tarafından duyurulacak olan kasım ayı askerlik celp yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, kasım ayı askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan kasım ayı askerlik yerleri için tarih belli oldu.
Buna göre; Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 31 Ekim 2024 Perşembe günü e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.
"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.
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