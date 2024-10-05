Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MSB kasım celbi askerlik yerleri sorgulama)

2024 kasım ayı askerlik yerleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Askere gitme çağına erişen ve vatanına hizmet edebilmek için bekleyen yükümlüler, MSB tarafından duyurulacak olan kasım ayı askerlik celp yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, kasım ayı askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan kasım ayı askerlik yerleri için tarih belli oldu.



Buna göre; Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 31 Ekim 2024 Perşembe günü e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

