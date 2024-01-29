Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MSB şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları)

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasını bekleyen yükümlüler tarafından sorgulanıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2024 askerlik sevk tarihleriyle birlikte, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihler belli oldu. Peki, 2024 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MSB şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları)

2024 askerlik sevk tarihleri, askere gitme çağına gelen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şubat döneminde askere gidecek olan birçok kişi, tarafından askerlik yerlerinin duyurulacağı tarihi bekliyor. Peki, 2024 askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya sonrasında, şubat ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

MSB'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

"Şubat 2024 sınıflandırma sonuçlarının 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir."

Buna göre; Şubat ayı askerlik yerleri 1 Şubat 2024 tarihinde erişime açılacak.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MSB şubat ayı askerlik sınıflandırma sonuçları) - 1

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;

- Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 08 Şubat 2024
- Er (2’nci Grup) 07 Mart 2024
- Er (3’üncü Grup) 18 Nisan 2024

6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

10. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

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