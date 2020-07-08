Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemleri)

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) askerlik yerleri ve sevk tarihleri ile ilgili bilgilendirme geldi. Er, erbaş, yedek subay ve astsubay ile bedelli askerlerin sevk tarihleri ve askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu.

ntv.com.tr 08.07.2020 - 11:32

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemleri)

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Ağustos-Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündekiler, 1 Temmuz’a kadar yoklama ve askerlik hizmetini ve celp tercihi işlemini e-devlet veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamladılar.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB'nin yaptığı duyuruya göre, askerlik yerleri ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-devlet üzerinden Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

ARŞİV: 2020 HAZİRAN ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

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