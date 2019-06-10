Yeni askerlik sistemi teklifi, salı günü Meclis Genel Kurulu’na geliyor.

Komisyondan bir günde geçen teklifin, Ramazan Bayramı öncesinde Meclis'ten geçmesi bekleniyordu ancak muhalefetin bazı itirazları gündeme geldi. Bu nedenle tüm partiler, bayram tatili boyunca teklif üzerinde çalışma yaptı.

CHP, teklifin Cumhurbaşkanı’na askerlikten muafiyet yetkisi veren 45'inci maddesinin yeniden düzenlenmesini istiyor.

Teklifin yürürlüğe girmesiyle 6 ayını dolduran yaklaşık 130 bin askerin terhis edilecek olmasının yaratabileceği güvenlik zaafiyetleri de muhalefetin itiraz başlıkları arasında.

Bu itiraz noktalarından hangilerinin değiştirileceği genel kuruldaki görüşmelerde belli olacak.



YENİ SİSTEM



Yeni sistem askerlik süresini 12 aydan 6 aya düşürüyor.

Er ve erbaşlar isterse 6 ay daha maaş alarak askerliğe devam edebilecek, yüksekokul mezunları yedek astsubay olarak askerlik yapabilecek.

Askerliğini yedeksubay olarak yapmayı tercih eden doktorlar, devletteki mecburi hizmetini tamamlamış sayılacak.

Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek, her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Fazla başvuru olması durumunda kura çekilecek.

Memur maaş katsayısına göre değişecek olan bedel bu yıl için 31 bin lira civarında olacak.

Bedelli askerlik başvurusunun kategorize edilebileceği, yaş grubuna göre öncelik verilebileceği belirtiliyor.

Askerlik kanunu dışında, yargı reformu stratejisiyle ilgili bazı yasal düzenlemelerin de teklif olarak Meclis Başkanlığ’ına önümüzdeki hafta sunulması bekleniyor.