ASKİ 12 Mayıs su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek?
ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Yenimahalle, Beypazarı, Akyurt, Çankaya ilçelerine su verilemeyecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?
ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) 12 Mayıs tarihli su kesintisi programını paylaştı. Program çerçevesinde Yenimahalle, Beypazarı, Akyurt, Çankaya ilçelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntılarını inceliyor.
12 MAYIS SU KESİNTİSİ PROGRAMI
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