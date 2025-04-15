ASKİ 15 Nisan Salı Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü), 15 Nisan 2025 Salı günü Ankara'nın bazı ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintiler, altyapı çalışmaları ve arıza onarımları nedeniyle gerçekleştirilecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önlem almaları öneriliyor.​



Su Kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 15 Nisan Salı günü su kesintisi yaşanacak bazı bölgeler şunlardır:​



