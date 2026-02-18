ASKİ'ye içme suyu havzasında kirlilik nedeniyle 2 milyon lira ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı atık su kolektör hattındaki taşmaların içme suyu havzasında kirliliğe neden olduğunu tespit etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan biri olan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'nda denetim gerçekleştirdi.

ÜÇ NOKTADA TAŞMA MEYDANA GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait atık su kolektör hattı üzerindeki Yazıkara Köyü, Üçpınar Köyü ve Ümit Köy mevkilerinde taşmalar meydana geldiği belirlendi. Ekipler, bu taşmalar sonucu arıtılmamış atık suların doğrudan içme suyu havzasına karıştığını raporladı.