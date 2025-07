Aslan Zeus'un kaçtığı anlar kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiyi yaralayan aslanın kaçtığı hayvan parkında denetim gerçekleştirildi.



Manavgat Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, jandarma ve maliye ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren ve dün mühürlenen "Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesine geldi.



Her ekip, alanlarıyla ilgili denetimlerde bulunurken, daha sonra işletmeyle ilgili rapor hazırlanacağı belirtildi.



Bu arada, aslanın kafesinin üst kısmını kırarak kaçtığı, birlikte kaldığı dişi aslanın ise bir süre önce öldüğü öğrenildi.



"Land Of Lions Aslan Diyarı" isimli hayvanat bahçesinin sahibi A.K.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



KAFESTAN KAÇAN ASLANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

"Zeus" isimli aslanın hayvan parkındaki kafesinden kaçış anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Kayıtlarda, aslanın park içinde dolaşarak çıkış yeri aradığı görülüyor.