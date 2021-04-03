Aslı Özkısırlar 'boş yatak yok' dedikten sonra hayatını kaybetti

Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve paylaşımlarında "boş yatak olmadığı gerekçesiyle hastaneye yatırılmadığını" söyleyen 41 yaşındaki Aslı Özkısırlar hayatını kaybetti. İzmir Sağlık Müdürlüğü boş yatak olmadığı iddiasını yalanlayan bir açıklama yaptı.



Aslı Özkısırlar, 10 yıldır bir tür romatizmal rahatsızlık olan polikondrit ve Cogan sendromu tedavisi görüyordu. Özkısırlar, çarşamba günü evinde fenalaştı.



İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gece burada tutulan Özkısırlar, ertesi gün sevk edildiği özel hastanede yaşamını yitirdi.



Ailesi, kızlarının yer olmadığı için hastaneye zamanında yatırılamadığını iddia etti. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ise hastanın ölümünün, yatak bulunmamasıyla bir ilgisinin olmadığını açıkladı.



Açıklamada, 10 Mart'ta İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran hastaya, yatarak tedavi görmesi gerektiği söylendiği ancak corona virüs salgını nedeniyle risk almamak için yatışın ertelendiği belirtildi.



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