Aslıhan Dal'ın katiline "haksız tahrik" indirimi

Sevgi Dal, gazetecilere, "haksız tahrik indirimi" kararına itiraz ettiğini belirterek, "Benim kızım hunharca öldürüldü. Ben bu adaletsizliğe karşıyım. Haksız tahrik uygulandı, indirim aldı. Ben bu davanın sonuna kadar arkasındayım. Hiçbir şekilde hiçbir kadın ölmesin." dedi.



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de karara tepki gösterdi.



Platform adına açıklama yapan Elif Yeter, "Bu canilik, insanca değildir, canavarca ve tasarlanarak yapılmıştır. Aslıhan Dal için adalet sağlanana kadar davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.



NE OLMUŞTU?



Çorum'da 3 Ocak'ta Polat Hatal'ın 155'i arayarak dini nikahla yaşadığı Aslıhan Dal'ı boğarak öldürdüğünü söylemesi üzerine polis, eve çelik kapıyı kırarak girmişti. Yerde hareketsiz halde bulunan Dal, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.



Evin yakınında gözaltına alınan Hatal, "kasten öldürme" suçundan yargılandığı davanın 24 Kasım 2021'deki karar duruşmasında müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.