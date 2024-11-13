Asos bölgesine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesine yönelik hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, harekatta 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Asos bölgesine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesine yönelik hava harekatı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı harekatta 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek." denildi.

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