“Asos sahilinde Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma çıktı” iddiasına açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM) “Asos sahilinde Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma çıktı” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

“Asos sahilinde Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma çıktı” iddiasına açıklama
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM) sosyal medya üzerinden “Asos sahilinde Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma çıktı” iddiasına açıklamalarda bulundu.

DDM, Asos sahilinde düzensiz göçmenlere yapılan müdahale sırasında Sahil Güvenlik botuna ateş açıldığı iddiaları gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"25 Temmuz 2024 tarihinde saat 18.20’de, Sahil Güvenlik botları tarafından ili Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada Sahil Güvenlik botları tarafından manevralarla müdahale edilen düzensiz göçmen botunun Hıyarlık mevkiinden sahile çıktığını ve düzensiz göçmenlerin karada yakalandığını duyurdu.

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