Asrın felaketinde hayatını kaybedenler "Anadolu Karanfili" ile anılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla, devlet ve milletin kenetlenmesini simgeleyen "Anadolu Karanfili"ni, anma etkinliklerinin resmi sembolü olarak belirledi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet ve millet el birliğiyle asrın inşa seferberliği başlatıldı.



Bu sürecin bir parçası olarak, deprem bölgesi için umut, dayanışma, birlik ve beraberliği simgeleyen özel bir sembol olarak "Anadolu Karanfili" belirlendi.



Anadolu Karanfili, milletin ve devletin, depremden etkilenen 11 ile verdiği güçlü desteği, umudu, sevgiyi ve dayanışmayı simgeliyor.



Bu kapsamda Anadolu Karanfili, bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Bakanlık ev sahipliğinde Adıyaman'da düzenlenecek "Bir Oluruz" temalı anma töreninde kullanılacak.



Depremde hayatını kaybedenler, umudu, kardeşliği, sevgiyi ve dayanışmayı, yeniden ayağa kalkma gücünü temsil eden Anadolu Karanfili ile anılacak.



Törene katılanlar, deprem şehitleri için yakalarında Anadolu Karanfili'ni taşıyacak.