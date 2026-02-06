Asrın Felaketi'nin 3'üncü yıldönümü. 11 ilde sessiz anma

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla'nın elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan Mesut Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.

Hançer, acının bir an olsun dinmediğini söyledi. Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan acılı baba şunları söyledi: "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Kızımı kaybettim, ailemi kaybettim. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik."