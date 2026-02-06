Asrın Felaketi'nin 3'üncü yıldönümü. 11 ilde sessiz anma
06.02.2026 04:52
6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler; Asrın Felaketi'nin 3'üncü yıldönümünde, 11 ilde saat 04.17'de düzenlenen sessiz yürüyüşlerle anıldı.
Üç yıl önce bugün, saat 04.17’de başlayan sarsıntı 65 saniye sürdü ve ardından 9 saat sonra yaşanan ikinci büyük depremle Asrın Felaketi'ni yaşadık. 11 kentte hayatını kaybeden on binlerce kişinin acısı hala taze.
108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişi etkileyen; Resmi bilgilere göre 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdiği ve 107 bin 213 kişi yaralandığı felaketin 3'üncü yıldönümünde Asrın Felaketi'nin 3'üncü yıldönümünde 11 kentte sessiz yürüyüşler düzenlendi. Depremlerin vurduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da depremde yitirilen canlar için 61 saniyelik saygı duruşu yapıldı.
Ardından hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.
Depremzedeler, kaybettikleri yakınları için dua etti.
MEZARLIK ZİYARETLERİ GECEDEN BAŞLADI
Öte yandan Asrın Felaketi'nde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.
Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.
Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler, yakınları için dua edip Kur'an okudu. Depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.
Mesut Hançer
Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla'nın elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan Mesut Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.
Hançer, acının bir an olsun dinmediğini söyledi. Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan acılı baba şunları söyledi: "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Kızımı kaybettim, ailemi kaybettim. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik."