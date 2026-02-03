"ASSAN Group" soruşturmasında beş şüpheli hakkında iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan "ASSAN Group"un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş'un da aralarında olduğu beş şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Emin Öner hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, şüpheliler Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş'in ise "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçundan 10'ar yıldan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, "ASSAN Group" ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş'un FETÖ'yle irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlenmişti.

Öner ile Okumuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından 27 Ağustos 2025'te gözaltına alınmış, "ASSAN Group" altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Sulh ceza hakimliğince, şüpheli Öner'in FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından, Okumuş'un ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçundan 31 Ağustos 2025'te tutuklanmalarına karar verilmişti.