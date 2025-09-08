ASSAN soruşturmasında eski albay ile eski MKE çalışanına tutuklama istemi

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden eski albay ve eski MKE çalışanı tutuklanmaları, eski ASSAN Group çalışanı ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan halen ASSAN Group içerisinde çalışma kaydı olan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) çalışanı ve eski albay ile eski ASSAN Group çalışanı üç şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan ASSAN Group'un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?



Selahattin Yılmaz suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, casusluk suçundan geçen günlerde tutuklanmıştı.

Sayhan'la ilişki içinde ASSAN Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş’un FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdiklerinin tespit edilmiş tutuklanmışlardı.

KAYYUM ATANMIŞTI

ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Okumuş ve Öner'in TÜBİTAK SAGE ve MKE'ye ait sırları ASSAN'a sızdırdığı tespit edilmiş, ekipmanları ise birebir ürettikleri anlaşılmıştı.

Ayrıca Okumuş'un 19 kamu personelini transfer ettiği SAGEM'den ayrılırken önemli projeleri beraberinde götürdüğü de belirlenmişti.

Sevk yazısında yer alan ve TÜBİTAK Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda “Gürcan Okumuş’un enstitü müdürü olduğu dönemde TÜBITAK SAGE’den ayrılan 19 personelin ASSAN’a geçtikleri; 6 kişinin ise Emin Öner ile savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ASTECH A.Ş. isimli firmayı kurdukları” bilgisi yer almıştı.

SELAHATTİN YILMAZ SUÇ ÖRGÜTÜ

İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinde avukatı aracılığıyla suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” talimatı verdiği iddia edilmişti.

Yapılan operasyonlar sonucu Selahattin Yılmaz suç örgütü soruşturması kapsamında 10 şüpheli tutuklanmıştı.