Assos'ta ölü caretta caretta sahile vurdu
Assos sahilinde karaya ölü caretta caretta vurdu. Caretta caretta uygun bir alana götürülmek üzere belediye ekipleri tarafından alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Sahili'nde ölü caretta caretta bulundu.
Çanakkale'nin önemli turizm merkezlerinden Assos Sahili'nde denize girenler, kıyıya vurmuş caretta caretta gördü.
Vatandaşlar, ölü caretta carettanın sahilden alınması için durumu Ayvacık Belediyesi'ne bildirdi.
Caretta caretta ölüsü, belediye ekiplerince sahilden alınarak uygun bir alana gömülmek üzere götürüldü.
Caretta carettayı bulan tatilci Emrah Sezer, uzaktan gördüklerinde cesede benzettiklerini, yaklaştıklarında ise deniz kaplumbağası olduğunu anladıklarını söyledi.
Sezer, kıyıya yakın bir yerde gördükleri hayvanı sahile çıkardıklarını ve yetkililere haber verdiklerini aktardı.
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