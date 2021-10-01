Assos'ta tepki çeken ıslah çalışmasına suç duyurusu

Çanakkale Ayvacık'taki Assos Antik Kenti'nde, yola ve tesislerin üstüne kayaların düştüğü yönünde şikayetler üzerine kaya ıslah çalışması başlatıldı.

Tarihi bölgede yapılan çalışmalar, alana zarar verdiği gerekçesiyle tepki çekti.



KAZDAĞI DOĞAL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ'NDEN SUÇ DUYURUSU



Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği suç duyurusunda bulundu, çalışmaların durdurulmasını istedi.

VALİLİK: DÜŞEN KAYALAR CAN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATIYORDU



Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada ise düşen kayalar engellenerek insanların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı belirtilerek "Çalışmalar projesine uygun olarak müze personelinin gözetiminde devam etmektedir" denildi.