Assos'ta tepki çeken ıslah çalışmasına suç duyurusu

Assos Antik Kenti'nde kaya ıslahı için bir süredir devam eden çalışma tepki çekti. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği suç duyurusunda bulundu. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, düşen kayaların can ve mal güvenliğini riske attığı vurgulandı.

NTV Haber - DHA 01.10.2021 - 12:56

Assos'ta tepki çeken ıslah çalışmasına suç duyurusu

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Çanakkale Ayvacık'taki Assos Antik Kenti'nde, yola ve tesislerin üstüne kayaların düştüğü yönünde şikayetler üzerine kaya ıslah çalışması başlatıldı.

Tarihi bölgede yapılan çalışmalar, alana zarar verdiği gerekçesiyle tepki çekti.

KAZDAĞI DOĞAL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ'NDEN SUÇ DUYURUSU

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği suç duyurusunda bulundu, çalışmaların durdurulmasını istedi.

VALİLİK: DÜŞEN KAYALAR CAN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATIYORDU

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada ise düşen kayalar engellenerek insanların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı belirtilerek "Çalışmalar projesine uygun olarak müze personelinin gözetiminde devam etmektedir" denildi.

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