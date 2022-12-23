Asteğmen Kubilay, şehit edilişinin 92. yılında Menemen'de anıldı: Mustafa Fehmi Kubilay kimdir? Menemen olayında yaşananlar

Menemen bir diğer adıyla Kubilay Olayı, Öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın ve yardımına koşan bekçiler Hasan ve Şevki'nin şeriat isteyen bir grup tarafından öldürülmesi olarak tarihe geçmiştir.



Tarih 23 Aralık 1930’u gösterdiğinde kendisini mehdî olarak tanıtan Derviş Mehmet ile arkadaşları, Menemen'in 72 bin kişilik halife ordusuyla kuşatıldığını söyleyerek, halkın yeşil bayrak altında toplanmaları gerektiğini duyurmuşlar ve "şeriat isteriz" diyerek sokaklarda topluca harekete geçmişlerdir.



Gösterilerin kısa zamanda tam bir irtica hareketine dönüşmesi üzerine, Menemen'de yedek subaylığını yapan Mustafa Fehmi Kubilay, olayı bastırmak için, bir manga askerle, başkaldıranları durdurmaya çalışmıştır; ancak, şeriat taraftarları, Mustafa Fehmi Kubilay’ın başını kesmişlerdir; bu sırada kendilerine engel olmak isteyen 2 mahalle bekçisini de öldürmüşlerdir.



Olayların ardından bölgede sıkıyönetim ilan edilmiş, General Mustafa Muğlalı başkanlığında kurulan Divanı harp'te failler -idam dâhil- çeşitli cezalara çarptırılmıştır.





ŞEHİT KUBİLAY KİMDİR?



Mustafa Fehmi Kubilay, 1906'da Kozan'da Giritli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba adı Hüseyin, anne adı Zeynep'tir. Mustafa Fehmi Kubilay 1930 yılında öğretmen olarak İzmir'in Menemen ilçesinde asteğmen rütbesiyle askerlik görevini yaparken 23 Aralık 1930’da Derviş Mehmet'in başında olduğu bir grup isyancı tarafından öldürüldü.