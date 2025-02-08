Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Astrolog Hilal Saraç tutuklandı.

Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Astrolog Hilal Saraç hakkında, Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye alenen hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Saraç, daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye alenen hakaret eden Hilal Saraç hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen kişi gözaltına alınıp ifadesinin alınmasına müteakiben sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" denildi.

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