Astrolog Meral Güven serbest bırakıldı: "Küfürlü paylaşımlarımı hesabımı hackleyen kişilere yaptım"

Sosyal medyada Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yönünde açıklamalar yapan, ardından gelen tepkilere küfürlü karşılık veren Astrolog Meral Güven, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Hesabının hacklendiğini iddia eden Güven, "Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım. Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı." dedi. Pişman olduğunu da ifadesinde dile getiren Güven, "Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim." dediği öğrenildi.

Astrolog Meral Güven serbest bırakıldı: "Küfürlü paylaşımlarımı hesabımı hackleyen kişilere yaptım"
Şampiyonluk tahmini tutmayan Meral Güven'den zehir zemberek sözler (Astrolog Meral Güven kimdir?)

Şampiyonluk tahmini tutmayan Meral Güven'den zehir zemberek sözler (Astrolog Meral Güven kimdir?)

Haberi Görüntüle

" mucize bir şekilde şampiyon olacak" sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven hakkında, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

6 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güven'in, "tehdit ve hakaret"ten iki olmak üzere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlendi.

"KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMLARI HESABIMI HACKLEYEN KİŞİLERE YÖNELİK YAPTIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan Meral Güven’in ifadesi ortaya çıktı.

Güven’in ifadesinde hesabının hacklendiğini belirttiği ve pişman olduğunu dile getirdiği öğrenildi.

"26.05.2024 tarihinde telefonuma çok sayıda küfürlü mesaj geldi. Sonrasında eski eşimin de olduğu bir whatsapp grubu kurdular. Buraya kafamı çıplak bedenlere yerleştirip fotoğrafları paylaştılar." diye ifade veren Güven şöyle devam etti:

"Sonra eski eşim arayıp bu rezaletten sonra 14 yaşındaki çocuğumu benden alacağını söyledi. Çok panik yaptım. Panik atağım tuttu. İlaç aldım sonra da alkol aldım. Bu esnada, eski eşim ve bir sürü sosyal medya kullanıcısından tehdit mesajları aldım. Sonra sosyal medya hesabım hacklendi. Daha sonra ben de hesabımı geri aldım. Hesabımı aldıktan sonra paylaşımları gördüm. Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım. Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Pişmanım." 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Haïdouti Orkestrası AB tuhunu müziğiyle Anadolu'ya taşıdı

Haïdouti Orkestrası AB tuhunu müziğiyle Anadolu'ya taşıdı

İstek parça cinayetine müebbet hapis talebi

İstek parça cinayetine müebbet hapis talebi

MGK toplantısı başladı: Masada terörle mücadele var

MGK toplantısı başladı: Masada terörle mücadele var

Yakınları haber alamıyordu, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yakınları haber alamıyordu, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Serinlemek için baraja giren Bünyamin’den acı haber

Serinlemek için baraja giren Bünyamin’den acı haber

Özgür Özel'den sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine tepki: Öldürmek çözüm değil, kısırlaştırma kampanyası başlatılmalı

Özgür Özel'den sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine tepki: Öldürmek çözüm değil, kısırlaştırma kampanyası başlatılmalı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...