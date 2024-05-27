Astrolog Meral Güven gözaltına alındı

"Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak" sözleriyle gündeme gelen ve Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan küfürlü paylaşımlarda bulunan Astrolog Meral Güven gözaltına alındı.

Astrolog Meral Güven gözaltına alındı
Şampiyonluk tahmini tutmayan Meral Güven'den zehir zemberek sözler (Astrolog Meral Güven kimdir?)

Şampiyonluk tahmini tutmayan Meral Güven'den zehir zemberek sözler (Astrolog Meral Güven kimdir?)

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"Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak" sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven dün akşam Galatasaray'ın şampiyon olmasından sonra sosyal medya hesabından küfürlü paylaşımlarda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, astrolog Meral Güven'in, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin harekete geçti.

Başsavcılık, Güven'in yayındaki sözlerine ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda polis tarafından adresinde gözaltına alınan Güven, emniyete götürüldü.

Hakkında adli işlem başlatılan Güven'in, "tehdit ve hakaret"ten iki olmak üzere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlendi.

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