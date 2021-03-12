Astronotların çektiği Van Gölü fotoğrafı yarışmada yer aldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı. ‘Dünya Turnuvası’ ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.

Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisi de verildi. Haberin yayınlanmasının ardından Van ve Bitlis'te yaşayanlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda sevinçlerini dile getirdi.



"BURASI GERÇEKTEN BİR DOĞA HARİKASI"



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, paylaşımı gördükten hemen sonra oylamaya katıldığını belirterek, "Tabii ki benim favorim tüm görsel içinde Van Gölü'ydü ve oraya yansıması da çok güzeldi. Burası gerçekten bir doğa harikası bir müze, ortasında Van Gölü ve çevresi de onu destekleyen birçok doğal çekiciliğin yer aldığı, bütün insanların ilgisini çektiği ve gelip görmek isteyeceği bir yer. İçindeki bütün güzelliklere baktığımız zaman doğa ve macera severlerin ilgi duyacağı gelip görmek isteyeceği doğal çekiciliği bir arada bulunduran bir havza" dedi.



"TURİZME OLUMLU YANSIYACAK, HERKES OY KULLANSIN"



Bu durumun Van ve Türkiye için bir kazanım olduğunu da belirten Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Van'ı seven aslında Türkiye'yi seven herkese tavsiyede bulunuyorum. Mutlaka oy verin. Van Gölü'nü uzaydan çekilen ve 20 yıllık birikimin sonucunda ortaya çıkan o görüntüyü destekleyin. O fotoğrafın oy alması sadece Van için değil Türkiye için de çok önemli bir kazanım. Turistler özellikle özel ilgi turistleri rastgele turistler değildir. Onlar araştırmadan seyahate çıkmazlar. NASA'nın yapmış olduğu bu yarışma, burası için bir avantajdır. Bölgeyi gelip görmek isteyen birçok insanın olacağını düşünüyorum. Ben turizme olumlu yansıyacağını ve Van için pozitif bir katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.



"VAN GÖLÜ’NÜN TANINIRLIĞI ARTTI"



Yıllardır Van Gölü'nde bilimsel çalışmalar yürüten Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ise Van Gölü sahip olduğu ekstrem su kalite kriterleri sebebiyle çok farklı renklere bürünebildiğini ve bunun fotoğrafçılar için görsel şölen sunduğunu söyledi. Van Gölü'nün bu özelliğinin yanı sıra dünyayı takip eden NASA, ESA gibi büyük ajanslar tarafından iklim değişikliği ile ilgili veriler elde etmede büyük bir laboratuvar gibi olduğunu belirten Dr. Akkuş, "NASA'nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün 2016 yılında Eylül ayında çekilen bir fotoğrafının da yer almış olması bizleri mutlu etti ve dikkati buralara çekti. Çünkü fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün tanınırlığı artmış oluyor. Ve Van Gölü'nün aslında yine NASA tarafından ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından sürekli olarak izlenen bir gözlem laboratuvarı gibi olduğunu bize gösteriyor" dedi.



Fotoğrafın çekildiği tarihe de dikkat çeken Dr. Akkuş, "Van Gölü'ndeki kalsiyum karbonatın ve akıntıların en yoğun oluştuğu dönem olan Eylül ayında Erciş körfezinde gözüken ve Van Gölü'ndeki 5 ana akıntı sisteminden birini açıkça gözler önüne seren bir fotoğraf olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi uzay istasyonundaki astronotlar tarafından çekilmiş bölgemizin güzelliklerinden birisidir. Bu şekilde bir fotoğraf yarışmasında yer alması bölgede yaşayan insanlar olarak bizleri çok mutlu ediyor. Ve herkesi Van Gölü için oyunu kullanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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