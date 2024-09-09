Astsubay Ömer’in acı ölümü: Motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsünün altına giren motosiklet sürücüsü astsubay Ömer Kaygusuz, yaşamını yitirdi. Kazaya karışan otobüs şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Astsubay Ömer’in acı ölümü: Motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

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’de motosiklet, otobüsün altına girdi, kazada bir astsubay yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Bandırma’daki Erdek Caddesi’nde bulunan Asit Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Bandırma 6’nci Ana Jet Üssü’nde astsubay olarak görev yapan Ömer Kaygusuz’un kullandığı 10 AKD 444 plakalı motosiklet, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı istikamete giden M.T. yönetimindeki yolcu otobüsün altına girerek sürüklendi.

Astsubay Ömer’in acı ölümü: Motosiklet kazasında yaşamını yitirdi - 1

Kaygusuz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbarla bölgeye ekip gönderildi. Kaygusuz'un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otobüs şoförü M.T. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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