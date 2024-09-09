Astsubay Ömer’in acı ölümü: Motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Balıkesir’de motosiklet, otobüsün altına girdi, kazada bir astsubay yaşamını yitirdi.



Kaza, sabah saatlerinde Bandırma’daki Erdek Caddesi’nde bulunan Asit Kavşağı mevkisinde meydana geldi.



Bandırma 6’nci Ana Jet Üssü’nde astsubay olarak görev yapan Ömer Kaygusuz’un kullandığı 10 AKD 444 plakalı motosiklet, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı istikamete giden M.T. yönetimindeki yolcu otobüsün altına girerek sürüklendi.