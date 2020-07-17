Astsubay ve sözleşmeli ere yeni haklar

Astsubay kıdemli başçavuşların rütbe yaş haddi uzatılacak. Sözleşmeli astsubayların muvazzaf astsubaylığa geçişi sağlanacak. Sözleşmeli erbaş ve erlerin özlük haklarında iyileştirme yapılacak.



Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı..



Yasayla,, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreli kıdemli başçavuşların 55 olan rütbe yaş haddi 60 yaşına kadar uzatılabilecek.



Yaş haddi uzatılması, personelin başarılı olması, hizmetine ihtiyaç duyulması ve istemesi halinde yapılabilecek.



Yedek astsubaylık statüsünde görev yapan askerlerin muvazzaf astsubaylığa geçişinin yasal dayanağı oluşturulacak.



Astsubaylıktan subaylığa geçiş yapan personelin mesleki bilgi ve becerilerinden daha fazla yararlanılması amacıyla rütbe yaş hadleri arttırılacak.



Emsalleri arasında örnek olan personele statüler arası geçiş sınavlarında ilave müracaat hakkı verilecek.



Yasayla, Hatay ve Gaziantep'de görevli askerlerin özlük haklarında da iyileştirme yapılacak. Bu askerler geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna olacak.



Kritik görevler ve zor şartlarda görev yapan askeri sağlık personelinin sağlık hizmet tazminatı artırılacak.



Askeri öğrenciler ile polis meslek yüksekokulu öğrencilerinin harçlıkları günümüz şartlarına yükseltilecek.



Yasa, TSK'da görevli sözleşmeli erbaş ve erleri de yakından ilgilendiriyor.



Buna göre,, sözleşmeli erbaş ve erlere,, görevlerini ve emniyeti aksatmamak şartıyla hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılma izni verilecek.



Ayrıca, TSK'nın diğer mensupları gibi aile yardımı ödeneğinden yararlanmaları sağlanacak.

