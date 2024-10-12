Astsubayı şehit eden motosikletliye müebbet hapis istemi

Ordu- Giresun karayolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 'kontrol devriyesi' sırasında motosiklet sürücüsü Adem Topçu'ya 'dur' ihtarında bulunuldu.

Sürücü, 'dur' ihtarına uymayıp, yol kenarında bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Motosiklet sürücüsü Topçu ise tedavisi sonrası tutuklandı.



BİRİ MÜEBBET, İKİ AYRI SUÇTAN HAPİS İSTEMİ



Motosiklet sürücüsü Topçu hakkında hazırlanan iddianame, Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, motosiklet sürücüsü Topçu hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan müebbet, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan da 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Topçu’nun müebbet ve 3 aydan 2 yıla kadar iki ayrı suçtan yargılanacağı davanın ilk duruşması 1 Kasım Cuma günü Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.



DEFALARCA KOLLUK KUVETİNDEN KAÇMIŞ



Motosiklet sürücüsü Topçu’nun daha önce defalarca kontrol noktasından kaçtığı ve bu nedenle plakasına yazılmış 20’den fazla trafik cezası olduğu öğrenildi.

Ehliyetsiz araç kullanmaktan cezası bulunan Topçu’nun, uyuşturucu kullanmaktan da suç kaydı olduğu belirtildi.