Astsubayın motosiklet kazasında acı ölümü

Kütahya'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Astsubay Sinan Yener, hayatını kaybetti.

Astsubayın motosiklet kazasında acı ölümü

Bölcek Mahallesi Şair Şeyhi Dumlupınar Bulvarı'nda Sinan Yener'in kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırım bordür taşına çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yener'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Astsubayın motosiklet kazasında acı ölümü - 1

Polis ve savcılık incelemesinin ardından Bilecik'te astsubay olarak görev yaptığı belirtilen Sinan Yener'in cenazesi Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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